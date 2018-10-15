Беларусь против раскола православия - Лукашенко

В Минске болезненно относятся к происходящим в православии событиям и выступают против его раскола. Об этом в понедельник, 15 октября, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

Как известно, сегодня в Минске пройдет заседание Священного Синода Русской православной церкви. Его главная тема - оценка действий Константинопольского патриархата в Украине и выработка ответных мер РПЦ.

"Вы должны знать нашу непоколебимую государственную позицию, (она) в том, что раскол - это всегда плохо и это плохие последствия… А последствия опаснее всего", - сказал Лукашенко во время встречи патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

По его словам, в Беларуси "очень болезненно относятся к тому, что сегодня происходит в православии".

"Мы как прихожане будем стараться поддерживать единение всех процессов, чтобы сохранить мир на земле… Уж слишком близко мы подошли к опасной черте", - констатировал он.

Лукашенко добавил, что приезд патриарха в Минск "весьма актуален". "Наверное, так Господом предначертано: в какие-то серьезные моменты мы оказываемся в Минске - и политики, и духовенство. Я это очень ценю, и это нас ко многому обязывает. Владыка, мы справимся с этим", - заявил Лукашенко.

Напомним, 11 октября на заседании Синода Вселенского патриархата было принято решение продолжить процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Таким образом, официально запущена процедура предоставления автокефалии Украинской церкви.

Кроме того, Священный синод Вселенского патриархата снял анафему с патриарха Филарета, а также принял решение о признании незаконным аннексии Киевской митрополии в 1686 году.

В РПЦ заявили, что такими действиями Вселенский патриарх переходит красную черту и катастрофически нарушает единство мирового православия.

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Источник: korrespondent.net