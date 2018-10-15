На Закарпатье блокировали железную дорогу

На станции Сколе Закарпатской области вечером 14 октября заблокировали движение поезда Мукачево-Львов с требованием увеличить количество вагонов поезда. Об этом сообщает местный сайт SKOLE-TODAY.

Люди недовольны тем, что электропоезд состоит только из четырех вагонов, а пассажиров очень много, среди которых и туристы. Движение поезда перекрыли люди, которым просто не хватило мест в поезде.

Это уже не первый случай в этом году люди блокируют движение этого поезда. Ранее люди более чем на час блокировали движение электрички Львов - Мукачево. Пассажиры протестовали против ужасного состояния вагонов, а также из-за отсутствия мест.

После этого руководство Укрзализныци пообещало увеличить количество вагонов, но ситуация не изменилась.

На этот раз Укрзализныця после протеста выдала дополнительный электропоезд Лавчоне-Львов, который прибыл на станцию Сколе примерно около 22:00.

Фото: skole-today.com

Отметим, подобная проблема с нехваткой мест в электричках существует также в соседней Львовской области. Там недовольные пассажиры, которым не хватает мест, также периодически блокируют движение поездов.

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Источник: korrespondent.net