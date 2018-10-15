Путин утвердил политику РФ по ядерной безопасности

Президент России Владимир Путин утвердил Основы госполитики РФ в области ядерной и радиационной безопасности до 2025 года. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации в понедельник, 15 октября.
"Утвердить прилагаемые Основы государственной политики в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности РФ на период до 2025 года и дальнейшую перспективу", - говорится в документе.
В указе подчеркивается, что "Основы... " являются документом стратегического планирования в области обеспечения национальной безопасности России, одной из важнейших составляющих которой является ядерная радиационная безопасность. Правительству РФ поручено утвердить в трехмесячный срок план мероприятий по реализации данного документа.
Отмечается, что в числе основных проблем в области обеспечения ядерной безопасности - наличие объектов ядерного наследия, в отношении которых нужно принять меры по завершению жизненного цикла и реабилитации, накопление ядерных отходов, а также появление новых технологий, которые могут быть применены для совершения терактов и других несанкционированных действий на ядерных объектах.
Предыдущий документ в этой сфере, утвержденный от 1 марта 2012 года, признан утратившим силу.
Ранее министр обороны США Джеймс Маттис заявил, что ядерная угроза исходит от трех стран, а именно от России, в меньшей степени от Китая и КНДР.
Напомним, в феврале США опубликовали свою ядерную доктрину, в которой Россия и Китай были определены опасными противниками. По мнению Вашингтона, Москва и Пекин нарушили договоры о сокращении ядерного оружия.
В связи с этим Пентагон планирует модернизировать свое вооружение. Также в доктрине указано, что у американской стороны есть право на превентивный ядерный удар в ответ на атаку неядерным вооружением. Кроме того, в США планируют создать маломощные ядерные бомбы.
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Источник: korrespondent.net
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