Принц Гарри и Меган Маркл ждут ребенка

Герцог и Герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл в весной 2019 года станут родителями. Об этом сообщили представители Кенсингтонского дворца в Instagram в понедельник, 15 октября.

"Очень рады объявить, что Герцогиня Сассекская ожидает ребенка весной 2019 года.

Их Королевские Высочества высоко оценили всю поддержку, которую они получили от людей во всем мире со времени их свадьбы в мае, и рады, что смогли поделиться этой счастливой новостью с публикой", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл завели собаку. Кличка и порода питомца пока не сообщаются.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл сочетались браком 19 мая в часовне Святого Георгия в окрестностях Виндзорского замка.

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Источник: korrespondent.net