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15. 10. 2018

Совет ЕС утвердил режим санкций за химоружие

Совет Евросоюза по иностранным делам на заседании в понедельник, 15 октября, в Люксембурге, утвердил новый режим ограничительных мер с целью борьбы против использования и распространения химического оружия. Об этом сообщается в коммюнике совета.

"ЕС отныне будет способен налагать санкции на лиц и организации, участвующие где бы то ни было в развитии и использовании химического оружия, независимо от их национальности и места, где они находятся", - говорится в сообщении.

Поясняется, что эти ограничительные меры направлены "против лиц и организаций, непосредственно ответственных за развитие или использование химического оружия, против тех, кто оказывает им свою финансовую, техническую или материальную поддержку, а также против тех, кто помогает или поощряет к действию эти лица и организации или тех, кто с ними связан".

Санкции заключаются в запрете на поездки в ЕС и замораживании финансовых активов лиц и организаций. При этом физическим и юридическим лицам ЕС будет запрещено выделять средства в распоряжение тех, кто попал под ограничительные меры.

"Это решение способствует усилиям, которые ЕС прилагает, чтобы бороться против распространения и использования химического оружия, представляющего серьезную угрозу для международной безопасности", - отмечается в коммюнике.

В нем подтверждается поддержка ЕС запрещения химического оружия на всемирном уровне, как это предусмотрено Конвенцией о запрещении химического оружия, "в условиях, отмеченных увеличением химических атак в разных районах мира".

Напомним, в марте на территории Великобритании бывший офицер ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись действию нервно-паралитического вещества. После длительно лечения они вышли из комы и начали поправляться.

Британия уверена в причастности России к инциденту. В отравлении Скрипалей обвинили российских граждан с псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов.

При этом Москва утверждает, что не имеет ничего общего с происшествием в Солсбери.

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Источник: korrespondent.net

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