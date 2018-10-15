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15. 10. 2018

На дорогах Украины за сутки погибли 18 человек

За прошедшие сутки 14 на дорогах Украины произошло 105 аварий, в которых погибли 18 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в понедельник, 15 октября.

"За прошлые сутки на дорогах страны произошло 105 ДТП с потерпевшими, 18 человек, которые стали участниками дорожно-транспортных происшествий, погибли, 114 – травмированы", – говорится в сообщении.

Полицейские призвали участников дорожного движения к ответственности и осторожности за рулем.

В частности. накануне сообщалось, что в Киеве Mercedes на высокой скорости врезался в отбойник, в результате чего погибли двое мужчин.

Перед этим в Киеве автомобиль врезался в столб, погибли две девушки, одна из которых была за рулем.

Днем ранее в Киеве на Окружной легковушка сбила насмерть двух мужчин. Они решили перебежать четырехполосную магистраль в непредусмотренном для этого месте.

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Источник: korrespondent.net

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