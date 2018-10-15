Умер министр обороны Украины времен Кравчука

На 74-м году жизни скончался доктор технических наук, профессор, бывший министр обороны Украины и экс-директор Аэрокосмического института Национального авиационного университета Валерий Шмаров. Об этом в Facebook сообщил главный редактор сайта Спейс-Информ Ник Митра.
Согласно сообщению, сердце Шмарова перестало биться накануне - 14 октября.
Что стало причиной смерти, когда состоится прощание и где будет похоронен общественный деятель, пока не сообщается.
Валерий Шмаров родился 4 августа 1945 года в селе Желобы Винницкой области. В 1966 году окончил Киевский техникум радиоэлектроники, а в 1972 получил высшее образование в Киевском государственном университете им. Шевченко. В начале 1990-х годов он принимал участие в разработке первой Национальной космической программы Украины, был первым заместителем генерального директора Национального космического агентства.
В 1993-95 гг занимал пост вице-премьер-министра по вопросам военно-промышленного комплекса, в 1994-96 гг был министром обороны, затем – депутатом Верховной Рады. В 2002-2005 годах являлся генеральным директором компании "Укрспецэкспорт", после чего возглавил Аэрокосмический институт Национального авиационного университета. Написал более 40 научных работ, защитил докторскую диссертацию.
Как сообщалось, в октябре умер известный советский и российский артист эстрады, театра и кино Роман Карцев, а также один из самых знаменитых и шансонье всех времен Шарль Азнавур.
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Источник: korrespondent.net
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