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15. 10. 2018

Климкин встретился со Столтенбергом

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает украинская миссия при НАТО в Twitter в понедельник, 15 октября.

Климкин также провел встречу с вице-президентом ЕК по вопросам Энергетического Союза Марошем Шефчовичем. Детали встреч пока не известны.

Климкин 15-16 октября будет находиться в Брюсселе и Люксембурге для участия в IX Министерском заседании инициативы "Восточное партнерство" и проведения встреч с представителями институтов Евросоюза и НАТО.

Ожидается, что глава МИД Украины проведет переговоры с вице-президентом Европейской комиссии по энергетическому союзу Марошем Шефчовичем, комиссаром ЕС по вопросам безопасности Сэром Джулианом Кингом и главой МИД Венгрии Петером Сийярто.

Ранее Столтенберг сообщил, что в Украине с помощью НАТО создается центр по защите киберпространства от вмешательства и взлома.

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Источник: korrespondent.net

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