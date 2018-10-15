Бойцы ВСУ отбили атаку под Авдеевкой - штаб

Военные Вооруженных сил Украины успешно отбили атаку сепаратистов в районе Авдеевки Донецкой области. Об этом говорится в сообщении на странице штаба Операции объединенных сил в Facebook днем в воскресенье, 15 октября.

"Сегодня в 5.40… пытались проверить на бдительность и прочность один из опорных пунктов Объединенных сил в районе Авдеевки. Две группы…, будучи полностью уверенными, что скрыто выдвигаются к позициям наших войск, подошли на дальность эффективного ведения огня. Передвижение врага постоянно контролировалось наблюдателем Виталием Пархомовичем, дежурные огневые средства готовились к открытию огня. Еще несколько метров, и командир роты лейтенант Роман Санин, дает команду "Огонь!". Подготовленный сосредоточенный огонь не оставляет противнику шансов …и они спешно отступают", - рассказали в штабе.

При этом добавляется, что некоторые сепаратисты получили ранения, однако их число и характер травм не уточняется.

После отражения атаки военные ВСУ проверили место боя, чтобы окончательно убедиться в отступлении противника. Во время проверки было найдено ручной пулемет РПК, который по номерному учетом никогда не находился в Вооруженных силах Украины.

Напомним, за минувшие сутки сепаратисты 23 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, трое военнослужащих получили ранения.

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Источник: korrespondent.net