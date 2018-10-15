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15. 10. 2018

Жертвами наводнения во Франции стали 13 человек

Число жертв наводнения на юге Франции увеличилось до 13 человек, сообщает АР со ссылкой на местных властей.

"Внезапные наводнения охватили юг Франции... В результате погибли по меньшей мере 13 человек, причем девять смертей зафиксировано в одном городе", - говорится в сообщении в понедельник, 15 октября.

Кроме того, пять человек пострадали из-за стихийного бедствия, однако характер их травм не уточняется.

Напомним, уровень воды в реке Од на юге Франции достиг беспрецедентного с 1891 года. Часть дорог пока непригодна к использованию. Все школы, колледжи и высшие учебные заведения в понедельник не работают, около 8 тысяч домохозяйств лишены электроэнергии.

По прогнозам синоптиков, высокий уровень подтопления сохраняется в четырех южных департаментах.

Ранее сообщалось, что жертвами стихии в ряде регионов Франции и Италии стали три человека.

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Источник: korrespondent.net

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