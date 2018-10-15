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15. 10. 2018

Киев просит НАТО помочь укрепить арсеналы

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин попросил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга активизировать работу Трастовых фондов Североатлантического альянса, призванных способствовать укреплению безопасности складов боеприпасов в Украине. Такая просьба прозвучала в ходе личной встречи политиков в Брюсселе, сообщает пресс-служба украинского ведомства в понедельник, 15 октября.

"При обсуждении направлений практического взаимодействия министр Климкин обратился с просьбой активизировать работу Трастовых фондов НАТО, призванных способствовать укреплению безопасности складов боеприпасов в Украине, что является особенно актуальным в свете последних событий в городе Ичня Черниговской области. Стороны согласились с необходимостью совместного постоянного контроля за эффективностью использования помощи Альянса нашем государстве", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, в ходе встречи Климкин обсудили со Столтенбергом общие вызовы безопасности, с которыми сталкиваются государства-члены НАТО и Украина, в частности безопасную ситуацию в Черном и Азовском морях.

"Генсекретарь подтвердил, что мероприятия в рамках усиленного передовой присутствия в Восточной Европе и Балтии, адаптация и создание новых военных структур, существенное усиление расходов на оборону является четким ответом союзников на растущую агрессивность России", - подчеркивается в сообщении.

Также стороны обменялись мнениями о деятельности рабочих механизмов особого партнерства Украины с НАТО, в частности заседаний Комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. "По оценкам генсекретаря, ключ к разблокированию работы Комиссии лежит в плоскости договоренностей между Украиной и Венгрией в вопросе обеспечения языковых прав венгерского меньшинства. Важным шагом будет полное выполнение рекомендаций Венецианской комиссии по имплементации Закона Украины об образовании", - отметили в МИД Украины.

Климкин в свою очередь добавил, что целью остается обеспечение жителям Закарпатья равных прав, создание условий для полноценного развития как граждан Украины, поддержки их языков, традиций и культуры.

Ранее сообщалось, что проблема противодействия диверсиям на объектах хранения боеприпасов Украины может быть решена путем их размещения в заглубленных бетонных хранилищах.

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Источник: korrespondent.net

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