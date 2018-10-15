Киев просит НАТО помочь укрепить арсеналы

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин попросил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга активизировать работу Трастовых фондов Североатлантического альянса, призванных способствовать укреплению безопасности складов боеприпасов в Украине. Такая просьба прозвучала в ходе личной встречи политиков в Брюсселе, сообщает пресс-служба украинского ведомства в понедельник, 15 октября.
"При обсуждении направлений практического взаимодействия министр Климкин обратился с просьбой активизировать работу Трастовых фондов НАТО, призванных способствовать укреплению безопасности складов боеприпасов в Украине, что является особенно актуальным в свете последних событий в городе Ичня Черниговской области. Стороны согласились с необходимостью совместного постоянного контроля за эффективностью использования помощи Альянса нашем государстве", - отмечается в сообщении.
Кроме этого, в ходе встречи Климкин обсудили со Столтенбергом общие вызовы безопасности, с которыми сталкиваются государства-члены НАТО и Украина, в частности безопасную ситуацию в Черном и Азовском морях.
"Генсекретарь подтвердил, что мероприятия в рамках усиленного передовой присутствия в Восточной Европе и Балтии, адаптация и создание новых военных структур, существенное усиление расходов на оборону является четким ответом союзников на растущую агрессивность России", - подчеркивается в сообщении.
Также стороны обменялись мнениями о деятельности рабочих механизмов особого партнерства Украины с НАТО, в частности заседаний Комиссии Украина-НАТО на министерском уровне. "По оценкам генсекретаря, ключ к разблокированию работы Комиссии лежит в плоскости договоренностей между Украиной и Венгрией в вопросе обеспечения языковых прав венгерского меньшинства. Важным шагом будет полное выполнение рекомендаций Венецианской комиссии по имплементации Закона Украины об образовании", - отметили в МИД Украины.
Климкин в свою очередь добавил, что целью остается обеспечение жителям Закарпатья равных прав, создание условий для полноценного развития как граждан Украины, поддержки их языков, традиций и культуры.
Ранее сообщалось, что проблема противодействия диверсиям на объектах хранения боеприпасов Украины может быть решена путем их размещения в заглубленных бетонных хранилищах.
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Источник: korrespondent.net
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