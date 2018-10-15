Трамп послал Помпео в Саудовской Аравии из-за исчезновения журналиста

Госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник, 15 октября, срочно вылетает в Эр-Рияд. Об этом американский президент Дональд Трамп объявил после состоявшейся у него телефонной беседы с саудовским королем Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом. Разговор был посвящен судьбе журналиста The Washington Post Джамала Хашогги, пропавшего после визита в генконсульство этой страны в Турции.
Как отметила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, "президент призвал к незамедлительному и открытому расследованию" факта исчезновения репортера.
По словам Трампа, у Помпео запланирована оперативная встреча с саудовским монархом.
Как в свою очередь сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на саудовского чиновника, король Сальман Аль Сауд в выходные отдал распоряжение государственному прокурору начать следственные мероприятия по этому делу.
В свою очередь, верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини 15 октября потребовала от Саудовской Аравии "всесторонних разъяснений".
"Мы ожидаем прозрачности и ясности по поводу того, что произошло", - отметила глава европейской дипломатии. При этом она пообещала в понедельник обсудить ситуацию с коллегами в Люксембурге на заседании Совета ЕС по иностранным делам.
Ранее турецкие власти заявили, что располагают видео- и аудиозаписями, доказывающими, что Хашогги убили в консульстве.
Источник: Русская служба DW
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Европарламент призвал Минск снять обвинения с фигурантов "дела БелТА"
Ситуация со свободой СМИ в Беларуси продолжает ухудшаться, что подтверждается "серьезным преследованием независимых новостных порталов и журналистов". Об этом говорится в резолюции Европарламента от 4 октября.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Лукашенко объявил благодарность БелТА
Президент Беларуси Александр Лукашекно объявил благодарность сотрудникам государственного Белорусского телеграфного агентства (БелТА), которое этим летом стало инициатором задержания ряда журналистов негосударственных изданий за несанкционированное пользование платной новостной лентой агентства.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Мингорисполком не разрешил Марш солидарности с журналистами
Мингорисполком отказал в разрешении на проведение в Минске 15 сентября марша солидарности с журналистами. Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский. «Заявка якобы не соответствует перечню разрешенных мест для проведения мероприятий», - отметил он.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Фигурантам «дела БелТА» запретили покидать Беларусь
27 августа стало известно, что журналистам ряда СМИ, которые являются подозреваемыми по «делу БелТА», запретили покидать Беларусь. По последним данным, пяти журналистам временно ограничили выезд из республики.
-
"Дело БелТА": обыски в офисах TUT.by и БелаПАН
Министр информации Беларуси хочет взяться за фрилансеров
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич намерен вернуться «к терминологии в отношении участников медийного пространства». «Надо вернуться к рассмотрению самого термина «фрилансер», – заявил он в интервью программе «Неделя» на СТВ.