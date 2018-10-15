Трамп послал Помпео в Саудовской Аравии из-за исчезновения журналиста

Госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник, 15 октября, срочно вылетает в Эр-Рияд. Об этом американский президент Дональд Трамп объявил после состоявшейся у него телефонной беседы с саудовским королем Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом. Разговор был посвящен судьбе журналиста The Washington Post Джамала Хашогги, пропавшего после визита в генконсульство этой страны в Турции.

Как отметила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, "президент призвал к незамедлительному и открытому расследованию" факта исчезновения репортера.

По словам Трампа, у Помпео запланирована оперативная встреча с саудовским монархом.

Как в свою очередь сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на саудовского чиновника, король Сальман Аль Сауд в выходные отдал распоряжение государственному прокурору начать следственные мероприятия по этому делу.

В свою очередь, верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини 15 октября потребовала от Саудовской Аравии "всесторонних разъяснений".

"Мы ожидаем прозрачности и ясности по поводу того, что произошло", - отметила глава европейской дипломатии. При этом она пообещала в понедельник обсудить ситуацию с коллегами в Люксембурге на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Ранее турецкие власти заявили, что располагают видео- и аудиозаписями, доказывающими, что Хашогги убили в консульстве.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net