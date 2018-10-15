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15. 10. 2018

В США в похоронном бюро нашли 11 детских тел

В американском Детройте в заброшенном похоронном бюро обнаружили 11 тел младенцев. Как сообщает CNN, останки нашли строители в подвесном потолке.

Они вызвали следователей департамента лицензирования и регулирования штата Мичиган.

Как сообщила местная полиция, девять тел находились в картонной коробке, двое - в гробах.

Похоронное бюро Cantrell Funeral Home было закрыто в апреле из-за многочисленных нарушений, включая антисанитарию, ненадлежащие методы хранения трупов, некомпетентность и мошенничество.

Facebook обвинили в незаконном сборе данных о детях

Ранее сообщалось, что в Германии числятся пропавшими без вести 3500 детей беженцев.

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Источник: korrespondent.net

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