РПЦ разрывает отношения с Константинополем

Синод Русской православной церкви принял решение полностью разорвать отношения с Константинопольским патриархатом. Об этом сообщил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион на брифинге после окончания синода в Минске в понедельник, 15 октября.

"На сегодняшнем заседании Священного синода было принято решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом", - митрополит Иларион.

В РПЦ говорят, что отказываются от общения не только с иерархами и духовенством Константинополя, но также и с мирянами из-за того, что Вселенский патриархат отменил анафему предстоятеля УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария, "посягнул на чужие канонические уделы", а также "попытался отречься от собственных исторических решений и обязательств".

"Отныне и впредь до отказа Константинопольского Патриархата от принятых им антиканонических решений для всех священнослужителей Русской Православной Церкви невозможно сослужение с клириками Константинопольской Церкви, а для мирян - участие в таинствах, совершаемых в ее храмах", - сказано в заявлении на сайте РПЦ.

Напомним, 11 октября на заседании Синода Вселенского патриархата было принято решение продолжить процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Таким образом, официально запущена процедура предоставления автокефалии Украинской церкви.

Кроме того, Священный синод Вселенского патриархата снял анафему с патриарха Филарета, а также принял решение о признании незаконным аннексии Киевской митрополии в 1686 году.

В РПЦ заявили, что такими действиями Вселенский патриарх переходит красную черту и катастрофически нарушает единство мирового православия.

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Источник: korrespondent.net