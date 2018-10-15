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15. 10. 2018

На Донбассе погиб боец, еще один ранен - штаб

С начала суток сепаратисты девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе - в результате один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб и еще один получил ранения. Об этом говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил на странице в Facebook вечером в понедельник, 15 октября

"При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями, не применялось", - отмечается в сообщении.

По данным штаба, сепаратисты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Крымское, Пески, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединское.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - добавляют в штабе ООС.

Напомним, за прошлую неделю на Донбассе Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировала более 6 600 нарушений режима тишины.

Также сообщалось, что с начала 2018 года на Востоке Украины погибли или получили ранения 28 детей. 

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Источник: korrespondent.net

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