В Швеции второй раз пробуют сформировать правительство

Председатель шведского парламента - риксдага Андреас Норлен повторно поручил провести коалиционные переговоры с целью формирования правительства исполняющему обязанности премьер-министра Стефану Левену. Об этом в понедельник, 15 октября, сообщается на сайте риксдага.
Теперь у социал-демократа Левена есть две недели на то, чтобы попытаться договориться с представителями партий, прошедших в парламент по результатам выборов 9 сентября. Если его попытка сформировать кабинет окажется неудачной, глава риксдага может еще дважды выдвинуть новые кандидатуры. А если успехом не увенчается ни одна из них, будут назначены новые выборы.
Ранее стало известно, что коалиционные переговоры, проводившиеся представителем Умеренной коалиционной партии (УКП) Ульфом Кристерсоном, потерпели крах. После того, как 25 сентября риксдаг выразил недоверие действующему премьер-министру страны Стефану Левену, председатель парламента дал возможность собрать кабинет Кристерсону.
Возглавляемый Кристерсоном правоцентристских альянс проиграл выборы правившему до того красно-зеленому блоку под руководством Лёвена с перевесом всего в один голос - 143 против 144. Однако оба эти результата недостаточны для того, чтобы сформировать правительство большинства в риксдаге (349 депутатских кресел). Третьей силой в риксдаге стала правопопулистская партия "Шведские демократы" (62 голоса).
Именно при поддержке этой партии место спикера после выборов смог занять представитель правоцентристского альянса Норлен, а также был выражен вотум недоверия Лёвену. Однако никто пока не хочет входит в коалицию со "Шведскими демократами". Поэтому сначала Кристерсон, а теперь Лёвен должны привлекать на свою сторону представителей противоположного альянса.
Источник: Русская служба DW
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Источник: korrespondent.net
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