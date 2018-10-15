Русская Православная Церковь разорвала отношения с Константинополем

В Минске 15 октября заседание Синода Русской Православной Церкви завершилось разрывом евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Заседание Синода длилось более шести часов.

«На заседании было принято решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Иного решения наш Священный синод не мог принять, поскольку к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата. Решение означает, что мы не сможем совершать совместные богослужения с Константинопольским патриархатом, наши архиереи и священники не смогут участвовать в совершении литургии совместно с иерархами и священниками Константинопольского патриархата, а миряне не смогут причащаться в храмах Константинопольского патриархата», – сообщил на брифинге Председатель синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Белорусский экзархат как часть РПЦ присоединился к этому решению. Митрополит подчеркнул, что принятое решение «распространяется на всю каноническую территорию РПЦ, включая Беларусь».

Какова причина разрыва общения с Константинополем?

«Все эти решения, с точки зрения Русской православной церкви, являются незаконными и канонически ничтожным, и РПЦ не принимает этих решений, не будет им следовать. Раскол остается расколом, лидеры раскола остаются лидерами раскола, а та “ерковь, которая, признав раскольников, вступила с ними в общение, исключила себя из канонического поля Православной Церкви. Именно это является главной причиной, по которой мы вынуждены прервать общение с Константинопольским патриархатом как полностью идентифицировавшим себя с расколом», – добавил митрополит Волоколамский.

Правомочен ли Вселенский Патриархат в снятии анафемы с глав двух неканонических церквей — УПЦ КП и УАПЦ?

Напомним, Константинопольский Патриархат прекратил действие указа 1686 года, согласно которому, Московский Патриархат назначает митрополита Киевского.

“Константинопольский патриархат объявил о намерении предоставить автокефалию части Русской православной церкви, причем не той, которая когда-то находилась во владениях Константинополя. Та Киевская метрополия, которая в 1686 вошла в состав Московского патриархата, территориально не совпадала с нынешней Украинской православной церковью. Она была значительно меньше, туда не входили такие территории как Донбасс, юг Украины, Одесса и многие другие области. То есть аннулировать акт 1686 года и представить дело так, будто на протяжении 300 с лишним лет вся территория Украины находилась в составе Константинопольского патриархата — это полностью противоречит исторической правде”, — говорит митрополит Иларион.

Обоснованно ли решение Синода РПЦ?

“Мы приводим толкования авторитетных византийских канонистов Иоанна Зонары и Никодима Святогорца, которые говорят о том, что Константинопольский патриарх имеет власть принимать апелляции только в пределах своей церкви, он не может применять апелляции от других поместных церквей, на чем сейчас безосновательно настаивает Константинопольский патриарх. Новое и антиканоническое решение о якобы имеющихся привилегиях Константинопольского патриархата в одностороннем порядке принимать апелляции от других поместных церквей не находит оснований в священных канонах православной церкви. По совокупности всех этих причин и было принято решение”, – поясняет митрополит Илларион.

Есть ли опасность религиозных столкновений в Украине?

“Мы слышали заверения президента Украины Петра Порошенко о том, что все жители Украины смогут ходить в ту церковь, которой они принадлежат, что никаких препятствий этому чиниться не будет и мы надеемся, что эти обещания будут выполнены”, — надеется митрополит Иларион.

В апреле президент Украины Петр Порошенко обратился к Константинопольскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос. 7 сентября в Украину были назначены Экзархи Константинополя. В ответ на это Синод РПЦ, который считает Украину своей канонической территорией, обвинил Патриарха Варфоломея во вмешательстве во внутренние дела другой поместной церкви и принял решение разорвать контакты с Константинопольским патриархатом.

Krynica.info

Источник: krynica.info