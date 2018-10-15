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15. 10. 2018

Грэм Филлипс устроил провокацию на могиле Бандеры

В немецком Мюнхене известный блогер Грэм Филлипс сорвал флаги с могилы лидера ОУН Степана Бандеры. Соответствующее видео Филлипс разместил в своем канале на YouTube.

Филлипс сорвал флаги на могиле Степана Бандеры и вывесил баннер с надписью "Здесь похоронен украинский нацист Степан Бандера".

Инцидент произошел в годовщину убийства Степана Бандеры - 15 октября 2018 года исполняется 59 лет со дня его убийства агентом КГБ в Мюнхене.

Журналиста Филлипса вытолкали из музея Бандеры в Лондоне

Филипс широко известен поддержкой политики России, а также подержкой "республик" на востоке Украины и частыми визитами в регион. Он довольно долго жил в России, однако в прошлом месяце покинул страну, заявив, что "теперь будет жить в Англии".

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Источник: korrespondent.net

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