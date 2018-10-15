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15. 10. 2018

Викарием митрополита Павла стал епископ Боровлянский

В Минске 15 октября  в ходе Синода Русской Православной Церкви был удовлетворен рапорт митрополита Минского и Заславского Павла о необходимости иметь викарного архиерея.

Члены Синода назначили викарием Минской епархии с титулом «Боровлянский» лирика Брестской епархии игумена Игнатия (Луковича).

“Место наречения и хиротонии игумена Игнатия (Луковича) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставлено на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла”, – говорится в постановлении Синода, сообщает church.by.

Источник: krynica.info

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