Викарием митрополита Павла стал епископ Боровлянский

В Минске 15 октября в ходе Синода Русской Православной Церкви был удовлетворен рапорт митрополита Минского и Заславского Павла о необходимости иметь викарного архиерея.

Члены Синода назначили викарием Минской епархии с титулом «Боровлянский» лирика Брестской епархии игумена Игнатия (Луковича).

“Место наречения и хиротонии игумена Игнатия (Луковича) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставлено на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла”, – говорится в постановлении Синода, сообщает church.by.

Источник: krynica.info