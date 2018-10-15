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15. 10. 2018

В Хмельницкой области полиция задержала 25 рейдеров

В Шепетовке Хмельницкой области полиция задержала 25 рейдеров, которые захватили местное сельскохозяйственное предприятие. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает сайт МВД.

По его словам, попытка рейдерского захвата предприятия произошла сегодня, 15 октября, около 16:00, для этого 25 мужчин спортивной внешности прибыли из Киева.

"Опять рейдеры сельскохозяйственного предприятия. "Сварог", что в Шепетовке Хмельницкой области. Приехали 25 умников на "гастроли" за 60 долларов в день, захватили предприятие. Все сразу задержаны полицией и ближайшие дни проведут в тюрьме", - отметил министр внутренних дел.

Аваков добавил, что в ближайшее время будет задержан и заказчик.

Ранее в Киевской области задержали группу коллекторов, которая под прикрытием финансового учреждения требовала средства у граждан без долговых обязательств.

Также сообщалось, что в Черкасской области правоохранители задержали 50 рейдеров.

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Источник: korrespondent.net

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