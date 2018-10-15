ЗБС “Бацькаўшчына” призывает писать письма с просьбой беатификации Скорины

Объединение белорусов мира “Бацькаўшчына” начало инициативу по сбору писем с просьбой об инициировании процесса беатификации Франциска Скорины.

Письма предложено адресовать настоятелю минского костела святых Симеона и Елены ксендзу-канонику Владиславом Завальнюку, присылая на адрес ЗБС (220012, Беларусь, Минск, ул. Черного, 31-906).

«Кроме религиозного значения, наличие своих святых объединяет нацию, дает ощущение принадлежности к одной общности. И наша история имеет достаточно фигур, которые в свое время оказали сильное влияние на духовное развитие белорусского народа, достойных и после своей смерти служить единению белорусов. Такой фигурой, к примеру, является Евфросиния Полоцкая, святая для всех безотносительно принадлежности к определенной религиозной конфессии. А что относительно Франциска Скорины? Разве он не достоин того, чтобы быть в числе святых?», – призывают организаторы.

Профессор Адам Мальдис считает, что Скорина как святой имеет принадлежат и православным, и католикам, и униатам. Именно по его инициативе в 2015 году появилось сообщество «Инициативная группа по канонизации Франциска Скорины».

«Нужна поддержка широкого круга общественности в подтверждении того, что дело по беатификации Франциска Скорины нужно не только религиозному сообщству, но и всему белорусскому народу», – обращаются инициаторы.

Образец письма можно увидеть здесь.

Напомним, споры ученых о принадлежности Скорины к определенной конфессии продолжаются. Существует мнение, что он мог быть протестантом.

Источник: krynica.info