УПЦ отреагировала на решение синода РПЦ

Представитель Киевской Патриархии Евстратий Зоря отреагировал на решение РПЦ о разрыве с Константинополем. По его мнению, синод Русской православной церкви повторяет политику Кремля и идет по пути самоизоляции в ответ на законные решения международного сообщества. Об этом он написал вечером, 15 октября, в Facebook.
"Патриарх Кирилл с 1991 года лично является архитектором разделения Украинской Церкви. Поэтому ему трудно признать вину за 27 лет ложной деятельности, которая затянула всю полноту православия в конфликт", - написал он.
По его мнению, ситуация "рано или поздно будет исправлена и РПЦ вернется в общение". "Теперь перед всеми, принадлежащими к Московскому патриархату в Украине, возникает вопрос: идти вместе с РПЦ в разделение или оставаться в единстве со Вселенским Православием - через Поместную Украинскую Церковь?", - отмечает Зоря.
Ранее РПЦ объявила о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом. Такое решение было принято из-за начала процесса предоставления Украинской церкви автокефалии.
В РПЦ назвали условие восстановления отношений с Константинополем
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Источник: korrespondent.net
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