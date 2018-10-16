Лента RSS
Подписаться на ленту
16 октября 2018, вторник, 03:47
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,46
16. 10. 2018

В Китае произошел взрыв на угольной шахте

В результате взрыва газовой смеси в угольной шахте в китайском Чунцине пять человек погибли, трое пострадали. Об этом сообщает агентство Синьхуа. ЧП произошло на угольной шахте компании Chongqing Energy в районе Цицзян.

Сообщается, что шахта, на которой произошел взрыв, закрытая. Взрыв произошел, когда работники опечатывали устье шахты.

По состоянию на данный момент, пять человек погибли, трое ранены. Причины инцидента выясняются.

Ранее при обрушении в угольной шахте близ пакистанского города Кветта погибли не менее 16 человек, еще двое погибли на соседней шахте из-за взрыва газа. 

На Филиппинах тайфун вызвал обвал в шахте: 30 погибших

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Понял, что если дело Кокорина-Мамаева дотащат до суда, то мы впервые увидим живую иллюстрацию шутки, что «стороны приступили к прениям, суд заслушал доводы прокурора, защитника, полузащитника и нападающего»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.