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16. 10. 2018

Ущерб от урагана Майкл оценили в $10 миллиардов

Ущерб, который ураган Майкл нанес застрахованным домам и промышленным предприятиям шести американских штатов, составит до $10 млрд. Такую оценку дала в опубликованном в понедельник, 15 октября, прогнозе консультационная компания AIR Worldwide, специализирующаяся на анализе рисков, возникающих вследствие чрезвычайных происшествий и стихийных бедствий.

"AIR оценивает в пределах $6-10 млрд ущерб застрахованной отрасли от ветра и штормов, которые вызвал ураган "Майкл", - заявила фирма.

По ее словам, прогноз распространяется на территорию штатов Алабама, Флорида, Джорджия, Северная Каролина, Южная Каролина и Вирджиния.

Компания в своем анализе оценивала урон, нанесенный расположенным на побережье жилым домам, коммерческим и промышленным предприятиям, а также автомобилям.

Напомним, по данным телекомпании CNN, число погибших в результате последствий "Майкла" в США достигло 18 человек и возрастет еще больше. В штате Флорида до 35 человек числятся пропавшими без вести.

Напомним, 8 октября ураган Майкл достиг южного побережья США. В тот момент ему было присвоена четвертая категория из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. Майкл принес мощные ветры и проливные дожди, приведя к наводнениям и разрушениям. 

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Источник: korrespondent.net

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