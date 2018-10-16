Беларусь объявила о разрыве с Константинополем

Белорусская православная церковь присоединяется к решению Священного синода по Украине. "Белорусская православная церковь как часть Русской православной церкви присоединяется к этому решению (о прекращении евхаристического общения с Константинополем - ред.)", - заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион после заседания Священного синода в Минске в понедельник, 15 октября, передает Интерфакс.

Он подчеркнул, что все принятые решения "распространяются на всю каноническую территорию Русской православной церкви, включая и Белоруссию".

Ранее Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом. В Московском патриархате рассчитывают, что Константинополь изменит свое решение по Украине.

"Мы надеемся на то, что здравый разум восторжествует, что Константинопольский патриарх изменит свое отношение к существующей церковной реальности", - заявил журналистам на брифинге в Минске глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что выступает против раскола в православии.

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Источник: korrespondent.net