В посольстве Эквадора обязали Ассанжа заботиться о своем коте

Посольство Эквадора требует от основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, чтобы он не говорил на темы, которые могут навредить дипломатическим интересам Эквадора, соблюдал чистоту и кормил своего кота, сообщает Associated Press.
Такие пункты содержатся в правилах проживания в посольстве для Ассанджа, опубликованных на эквадорском сайте Codigo Vidrio.
Ассанж должен соблюдать нормы, согласно которым он не может "осуществлять действия, которые могут быть рассмотрены как политические и как вмешательство во внутренние дела других стран, или которые могут нанести ущерб добрым отношениям Эквадора с каким-либо другим государством", говорится в тексте протокола.
Кроме того, правила предусматривают, что Ассанж и его посетители должны соблюдать "чистоту и гигиену ванной комнаты и других помещений, которые они используют в посольстве".
Ассанж несет ответственность за заботу о своем домашнем питомце. Агентство отмечает, что у Ассанжа живет кот. Если Ассанж не будет уделять должного внимания питомцу, посол потребует, чтобы кот был отдан другому человеку или передан в приют для животных.
Также в протоколе прописаны правила посещения Ассанжа в посольстве, возможности его доступа к средствам коммуникации и нормы медицинского обслуживания.
Напомним, Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Если он покинет здание, ему грозит экстрадиция в США и 35 лет тюрьмы либо смертная казнь.
Ассанж ушел с поста редактора Wikileaks
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Источник: korrespondent.net
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