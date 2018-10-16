Итоги 15.10: Бюджет-2019 и землетрясение на Азове

Беларусь против раскола православия
В Минске болезненно относятся к происходящим в православии событиям и выступают против его раскола. Об этом в понедельник, 15 октября, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
"Вы должны знать нашу непоколебимую государственную позицию, (она) в том, что раскол - это всегда плохо и это плохие последствия… А последствия опаснее всего", - сказал Лукашенко во время встречи патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Возле Бердянска произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло 15 октября на границе между Украиной и Россией в Азовском море. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр в понедельник, 15 октября.
Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 км в 13.42, эпицентр землетрясения находится в 58 км от Бердянска Запорожской области.
Проект бюджета-2019 абсолютно реален
Проект госбюджета Украины на 2019 год сбалансирован и абсолютно реален, ведь в него заложены основы для экономического роста. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook в понедельник, 15 октября.
"Проект госбюджета-2019 сбалансирован и абсолютно реален. В него мы заложили основы для экономического роста. А это значит больше работы для украинцев, более высокие зарплаты и справедливые пенсии", - отметил он.
Киев просит НАТО помочь укрепить арсеналы
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин попросил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга активизировать работу Трастовых фондов Североатлантического альянса, призванных способствовать укреплению безопасности складов боеприпасов в Украине. Такая просьба прозвучала в ходе личной встречи политиков в Брюсселе, сообщает пресс-служба украинского ведомства в понедельник, 15 октября.
"При обсуждении направлений практического взаимодействия министр Климкин обратился с просьбой активизировать работу Трастовых фондов НАТО, призванных способствовать укреплению безопасности складов боеприпасов в Украине, что является особенно актуальным в свете последних событий в городе Ичня Черниговской области. Стороны согласились с необходимостью совместного постоянного контроля за эффективностью использования помощи Альянса нашем государстве", - отмечается в сообщении.
РПЦ разрывает отношения с Константинополем
Синод Русской православной церкви принял решение полностью разорвать отношения с Константинопольским патриархатом. Об этом сообщил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион на брифинге после окончания синода в Минске в понедельник, 15 октября.
"На сегодняшнем заседании Священного синода было принято решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом", - митрополит Иларион.
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Источник: korrespondent.net
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