США возобновили полеты истребителей F-35

Министерство обороны США возобновило полеты 80% многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 после проверки их двигателей. Остальным самолетам будет дано разрешение на проведение полетов "в ближайшие недели" после замены топливных трубок.
Об этом сообщил накануне ТАСС со ссылкой на заявление Пентагона.
"Все виды Вооруженных сил США и международные партнеры возобновили полеты со своими получившими разрешения на соответствующие операции самолетами. Безопасность является нашей основной целью, и мы будем продолжать принимать все меры для обеспечения безопасности эксплуатации самолетов, пока выполняем свою задачу", – говорится в сообщении.
В Пентагоне отметили, что неисправности в половине из оставшихся 20% – или около двух десятков самолетов – могут быть устранены техническим персоналом американских военных баз, на которых они расположены. Им необходимо будет провести замену топливных трубок.
Ожидается, что 20% истребителей будет дано разрешение на проведение полетов "в ближайшие недели". Всего на вооружении ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты США стоят 245 F-35. В мире эксплуатируются более 320 F-35 на 15 авиабазах по всему миру,
Напомним, 11 октября Пентагон запретил полеты всех истребителей F-35, состоящих на вооружении США и других стран, на время массовой проверки машин, в том числе Великобритания и Израиль.
Данное решение было принято после первого крушения F-35, которое произошло 28 сентября в американском штате Южная Каролина. Расследование инцидента продолжается, точная причина аварии пока не называется. Тогда разбилась машина модификации F-35B – с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, которая разрабатывалась под нужды морской пехоты.
Еще один инцидент на базе морской пехоты в Северной Каролине произошел в апреле. Тогда пилоту пришлось экстренно посадить истребитель из-за срабатывания топливного индикатора.
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Источник: korrespondent.net
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