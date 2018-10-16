В Одесской области закрыли на карантин еще одно село из-за сибирской язвы

В Одесской области закрыли на карантин еще одно село. Больную корову обнаружили в том же Саратском районе, где ранее уже зафиксировали вспышку инфекции, говорится в сюжете ТСН за 15 октября.

"В селе Николаевка-Новороссийская хозяин заметил признаки болезни у животного и немедленно обратился к специалистам. Эксперты прибыли на место и подтвердили факт заражения сибирской язвой. Люди не пострадали", – говорится в сообщении.

Село закрыли на карантин до 28 октября.

Напомним, в начале октября в селе Меняйловка Саратского района зафиксировали вспышку сибирской язвы. Источником заболевания стала домашняя корова, тушу которой обрабатывали пять человек. Сейчас эти люди госпитализированы.

Позже диагноз "сибирская язва" подтвердился у одного пострадавшего. В Минздраве заверили, что вспышка сибирской язвы в Одесской области локализована, угрозы распространения инфекции нет.

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Источник: korrespondent.net