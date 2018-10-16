Возле города Ичня в Черниговской области продолжается очищение от взрывоопасных предметов 16-километровой зоны прилегающей к шестому арсеналу Минобороны. Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке во вторник, 16 октября.
"Проведена проверка и очистка от опасных предметов всех населенных пунктов, дошкольных и общеобразовательных учреждений, объектов жизнеобеспечения, расположенных в 16-ти километровой зоне загрязнения. Акты выполнения работ переданы местным органам власти. Радиус зоны загрязнения уменьшено до 10 километров. Всего с начала работ отработано – 253 заявки, изъято 2035 взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении
В трех медицинских заведениях городов Прилуки и Ичня, а также поселка Парафиевка остается 85 эвакуированных человек (из них 11 детей).
"Остаются отключенными от газоснабжения 1027 абонентов в городе Ичня. В течение суток полностью восстановлено газоснабжение трех населенных пунктов (с. Гмырянка, с. Максимовка, с. Гужовка), для чего были привлечены 73 человека и 13 единиц техники структурных подразделений ПАО Черниговгаз", – отмечают в ГСЧС.
Cмотрите фотогалерею: Взрывы под Ичней: ГСЧС сузило опасную зону
Напомним, в ночь на 9 октября возле города Ичня Черниговской области произошли взрывы на территории складов в/ч А1479 ВСУ, после чего начался пожар, который был ликвидирован вечером 10 октября.
В Генпрокуратуре сообщили, что главной версией инцидента является диверсия.
Накануне стало известно, что интенсивность взрывов под Ичней уменьшилась в разы.
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Источник: korrespondent.net
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