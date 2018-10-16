Из бундесвера уволили почти 200 правых экстремистов

За последние 10 лет из немецкой армии были уволены 199 правых экстремистов. Об этом сообщает газета Rheinische Post во вторник, 16 октября, со ссылкой на данные министерства обороны ФРГ.
По данным издания, 170 увольнений пришлось на то время, когда в Германии еще существовал армейский призыв. Еще в отношении пяти правых экстремистов продолжаются процедуры по увольнению.
Следствием дел об увольнении экстремистов стало привлечение экспертов Службы военной контрразведки (MAD), которая изучает личные дела всех потенциальных новобранцев. С тех пор было проведено более 16 тысяч проверок. По данным представителя министерства, во многих случаях вступление в бундесвер и обучение обращению с оружием было запрещено.
В первых трех кварталах 2018 года MAD обработал свыше 150 заявлений, в которых речь шла о предполагаемых экстремистских действиях. В двух случаях подозрения подтвердились.
Ранее сообщалось, что за последние восемь лет в бундесвере было выявлено 89 правых экстремистов и 24 исламиста.
Также стало известно, что за последние годы в немецкой армии пропало больше оружия, чем было известно до сих пор.
Источник: Русская служба Deutsche Welle
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Источник: korrespondent.net
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