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16. 10. 2018

В Кривом Роге столкнулись два локомотива, есть жертвы

На Анновском карьере Северного горно-обогатительного комбината в Кривом Роге Днепропетровской области утром во вторник, 16 октября, столкнулись два локомотива. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Авария случилась в 4:17.

В результате столкновения погибли три человека, еще один пострадал.

Как сообщает Первый городской, погибшим было 50, 48 и 35 лет. Все пострадавшие - работники предприятия.

Cмотрите фотогалерею: В Кривом Роге столкнулись два локомотива, есть жертвы

Ранее в Запорожской области в поезд Киев-Бердянск врезался локомотив. Пострадали 26 пассажиров.

Также сообщалось, что во Львове под колеса локомотива попала женщина.

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Источник: korrespondent.net

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