В Польше трое мужчин оскорбили и угнали авто у украинского таксиста

Полиция города Ополе на юго-западе Польши задержала трех хулиганов за оскорбление 21-летнего таксиста из Украины на национальной почве и похищение у него автомобиля. За совершенные действия мужчинам в возрасте от 22 до 31 года грозит тюремное заключение до пяти лет, информирует Radio Zet.

Как сообщается, после того, как нетрезвые мужчины, которые вызвали такси, поняли, что водителем является украинец, они начали оскорблять и угрожать ему. Мужчина вышел из автомобиля, чтобы вызвать полицию, но молодые люди воспользовались ситуацией и, завладев его автомобилем, скрылись с места происшествия.

Местная полиция через несколько минут задержала двух молодых людей, а третий на угнанном автомобиле был задержан через несколько часов в Кракове.

Первым двум мужчинам полиция предъявила обвинения в оскорблении на национальной почве, а третий дополнительно ответит за угон автомобиля.

Ранее полиция польского города Красник в Люблинском воеводстве задержала украинца-водителя микроавтобуса Fiat Ducato, который был пьян, однако вез на работу семерых пассажиров – таких же нетрезвых.

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Источник: korrespondent.net