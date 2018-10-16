Лента RSS
Подписаться на ленту
16 октября 2018, вторник, 11:31
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,46
16. 10. 2018

В Саудовской Аравии разбился штурмовик, пилоты погибли

В Саудовской Аравии разбился учебно-тренировочный легкий штурмовик Хок королевских ВВС. Инцидент произошел накануне вечером на севере страны, сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство СПА во вторник, 16 октября.

Отмечается,что на борту военного самолета находились два пилота. Оба они погибли.

По факту авиакатастрофы начато расследование.

Самолет Хок – штурмовик производства британской компании Hawker Siddeley, входящей в состав холдинга British Aerospace Systems (BAE). Он используется для тренировочных полетов военных пилотов в 15 странах.

Напомним, 3 октября на востоке Афганистана потерпел крушение военно-транспортный самолет США C-130J Геркулес. В результате аварии погибли 11 человек, в том числе шесть американских военных.

Ранее в США разбился новейший истребитель F-35. Это первый случай крушения самолета пятого поколения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Понял, что если дело Кокорина-Мамаева дотащат до суда, то мы впервые увидим живую иллюстрацию шутки, что «стороны приступили к прениям, суд заслушал доводы прокурора, защитника, полузащитника и нападающего»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.