Жизнь, как она есть и лента о покорителе Луны скоро в кинотеатрах

С 18 октября 2018 года в кино можно посмотреть семь новых премьер: немецкий анимационный фильм “Луис и пришельцы”, биографическую драму с Райаном Гослингом в главной роли “Первый человек”, романтическую драму с Антонио Бандерасом и Оливией Уайлд ”Жизнь, как она есть”, триллер “Черное течение” с Венсаном Касселем, триллер “Я все еще вижу тебя”, украинскую драму Сергея Лозницы “Донбасс”, драматический триллер “Опасная игра Слоун”.

“Луис и пришельцы”

“Луис и пришельцы” / фото: youtube.com

Жанр: анимация

Режиссер: Кристоф и Вольфганг Лауенштейн

Актеры:

Главный герой мультфильма - 11-летний Луис. У него проблемы в общении со сверстниками, ведь отец Луиса - уфолог, верящий в инопланетян. Над мальчиком смеются одноклассники, пока не становится ясно, что внеземные существа все таки есть.

Луис познакомился с тремя милыми инопланетянами, которые из-за катастрофы своего летательного аппарата оказались на Земле. Новые друзья помогают мальчику избежать интерната, в обмен на материалы для ремонта летающей тарелки. Но это только начало захватывающих приключений.

“Первый человек”

“Первый человек” / фото: youtube.com

Жанр: биографическая драма

Режиссер: Дэмьен Шаззел

Актеры: Райан Гослинг

Каких-то 50 лет прошло с момента, как человек после освоения своей планеты, перешел к другим. Юрий Гагарин - первый в мире советский космонавт, покоривший космос. После этого события в НАСА начали гонку за космонавтами из СССР и занялись подготовкой высадки американского экипажа на Луну.

Центральным персонажем в процессе выступает астронавт Нил Армстронг. Сегодня он - герой, который первым ступил на Луну. Но мало, что известно о том, какую высокую цену ему пришлось заплатить, чем пожертвовать, чтобы стать американским идолом.

“Жизнь, как она есть”

“Жизнь, как она есть” / фото: youtube.com

Жанр: романтическая драма

Режиссер: Дэн Фогельман

Актеры: Антонио Бандерас, Оливия Уайлд, Оскар Айзек, Аннет Бенинг

Уилл и Эбби живут в Нью-Йорке, им пришлось пройти длинный путь к своей семейной жизни, родительству. Сначала Уилл долго не решался пригласить девушку на простое свидание, но их судьбы были связаны задолго до встречи.

Внезапно, молодые люди оказываются в точке пересечения разных судеб, людей, разделенных десятилетиями и континентами. Одно единственное событие запускает невидимый механизм…в далекой Испании.

“Черное течение”

“Черное течение” / фото: kinoafisha.ua

Жанр: триллер

Режиссер: Эрик Зонка

Актеры: Венсан Кассель, Ромен Дюрис, Сандрин Киберлен

Комиссару полиции Франсуа Висконти приходится расследовать дело об исчезновении подростка - Дэнни Арно. Опытный детектив привык подозревать всех и каждого, вот и теперь под подозрение попадают: сексапильная мать мальчика, здоровила-отец, школьный учитель.

Последний особенно не нравится полицейскому за слишком рьяное участие в расследовании. Найти ребенка для Висконти - дело чести, ведь у него самого есть шестнадцатилетний сын, с которым он не очень ладит, но сильно любит. Следствие заходит в тупик, шансов найти ребенка все меньше. Удастся ли найти ребенка и виновных в его исчезновении.

“Я все еще вижу тебя”

“Я все еще вижу тебя” / фото: youtube.com

Жанр: триллер

Режиссер: Скотт Спир

Актеры: Белла Торн, Дермот Малруни, Ричард Хармон

Фильм снят по книге американского писателя Дэниэла Уотерса, в которой рассказывается о том, как призраки живут бок о бок с людьми. Все это случилось после апокалипсиса, разрушившего грань между реальным и потусторонним миром.

Миллионы погибших людей не покинули мир живых и довольно мирно существуют рядом с ними. Так продолжается 9 лет, пока школьница Вероника не получает страшное послание с того света. Теперь Рони боится за свою жизнь и просит одноклассника Кирка помочь ей. Выясняется, что с девушкой контактирует убийца, который и теперь жаждет крови.

“Донбасс”

“Донбасс” / фото: youtube.com

Жанр: драма

Режиссер: Сергей Лозница

Актеры:Валерий Андрюце, Георгий Делиев, Борис Каморзин

О Донбассе в 2014 году узнал весь мир. До сих пор там идут военные действия. Каждый день на востоке Украины происходят вооруженные конфликты, сепаратистские диверсии на мирных жителей.

Людям не легко жить рядом с бандитами и военными, сложно понять кто прав, а кто виноват, кто приходит к ним в дом с миром, а кого переполняет ненависть и жажда насилия. Фильм позволяет зрителю окунуться в этот мир, где рядом: жизнь и смерть, правда и ложь, любовь и ненависть, драма и комедия.

“Опасная игра Слоун”

“Опасная игра Слоун” / фото: youtube.com

Жанр: драматический триллер

Режиссер: Джон Мэдден

Актеры: Джессика Чистейн, Марк Стронг, Сэм Уоттерсон

У Элизабет Слоун интересная и опасная профессия - лоббиста. Дама - акула политического бизнеса, которая удивляет оппонентов непредсказуемостью и рискованностью. Мисс Слоун никогда не проигрывает, использует для победы любые средства.

Так происходит до тех пор, пока она не берется за самое сложное в своей карьере дело - установление контроля над оружием. Опасная игра может стоить Стоун жизни, а значит ее ждет первое в жизни поражение.

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Источник: korrespondent.net