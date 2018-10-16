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16. 10. 2018

В Одесской области нашли труп фермера – СМИ

Обгоревшее тело 29-летнего фермера Валентина Ангуряна из Арциза обнаружили на юге Одесской области. Об этом сообщает Думская со ссылкой на полицию во вторник, 16 октября.

Отмечается, что мужчина пропал две недели назад. Последний раз на связь он выходил в селе Красное Тарутинского района.

"Правоохранители прочесали территорию от Арцизского до Тарутинского района и обнаружили в лесопосадке сгоревшую машину. На ее переднем сиденье находился труп мужчины – предположительно Валентина Ангуряна. Судя по всему, он стал жертвой жестокого убийства", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Одесской области нашли труп фермера – СМИ

Ранее в Житомирской области грабители пытали утюгом фермера Максима Самчика, который также является депутатом Бердичевского районного совета от Батькивщины.

А в Харьковской области неизвестные бросили боевую гранату во двор дома директора фермерского хозяйства в селе Гусинка Купянского района.

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Источник: korrespondent.net

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