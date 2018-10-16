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16. 10. 2018

В Бельгии впервые мэром стал темнокожий

В Бельгии город впервые возглавил темнокожий мэр. Отец футбольной звезды Венсана Компани выиграл местные выборы в муниципалитете Гансхорен. Как сообщает ВВС, Пьер Компани победил на выборах в одной из 19 коммун Брюссельского столичного региона.

Компани прибыл в Бельгию в 1975 году как беженец из нынешней Демократической Республики Конго. Он стал активным политиком в 2006 году, а в 2014 году занял место в Брюссельском региональном парламенте.

Его сын является капитаном английского футбольного клуба Манчестер Сити и провел более 70 матчей за национальную сборную Бельгии.

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Источник: korrespondent.net

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