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16. 10. 2018

В Полтавской области трактористу оторвало ногу

В травматологическое отделение Машевской районной больницы госпитализировали с тяжелой травмой 51-летнего мужчину, который пострадал в ходе работы на тракторе.

Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Полтавской облгосадминистрации во вторник, 16 октября.

У мужчины диагностировали травматическую ампутацию в области верхней трети правой голени,а также травматический шок.

Установлено, что травмы пострадавший получил в результате неосторожности при работе на собственном тракторе. Состояние здоровья жителя Машевского района оценивается как тяжелое.

Напомним, за сутки 14 октября на дорогах Украины произошло 105 аварий, в которых погибли 18 человек и пострадали 118.

Накануне сообщалось, что в Киеве Mercedes на высокой скорости врезался в отбойник, в результате чего погибли двое мужчин.

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Источник: korrespondent.net

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