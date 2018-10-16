В Полтавской области трактористу оторвало ногу

В травматологическое отделение Машевской районной больницы госпитализировали с тяжелой травмой 51-летнего мужчину, который пострадал в ходе работы на тракторе.

Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Полтавской облгосадминистрации во вторник, 16 октября.

У мужчины диагностировали травматическую ампутацию в области верхней трети правой голени,а также травматический шок.

Установлено, что травмы пострадавший получил в результате неосторожности при работе на собственном тракторе. Состояние здоровья жителя Машевского района оценивается как тяжелое.

Напомним, за сутки 14 октября на дорогах Украины произошло 105 аварий, в которых погибли 18 человек и пострадали 118.

Накануне сообщалось, что в Киеве Mercedes на высокой скорости врезался в отбойник, в результате чего погибли двое мужчин.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net