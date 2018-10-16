НАТО поможет Украине с укреплением арсеналов - МИД

Для усиления безопасности складов боеприпасов Украина может использовать ресурсы НАТО. Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин, передает Радио Свобода.

"Мы будем прислушиваться к советам НАТО касательно дизайна складов и их мониторинга. Кроме того, мы будем решать вопрос и с оборудованием, в котором мы нуждаемся", - сказал он.

Министр также добавил, что Альянс не будет непосредственно строить склады, но станет помогать в этом Украине.

"После трагических событий мы уже разговаривали с Североатлантическим альянсом и сейчас договариваемся о гораздо более широкой по содержанию и динамике программе сотрудничества", - отметил Климкин.

Ранее Климкин попросил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга активизировать работу Трастовых фондов Североатлантического альянса, призванных способствовать укреплению безопасности складов боеприпасов в Украине.

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Источник: korrespondent.net