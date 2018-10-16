В Полтавской области в поезде пьяный пассажир сломал нос проводнику

Поезд сообщением Хорол – Кременчуг задержали на полтора часа из-за того, что нетрезвый пассажир избил проводника. Как сообщает пресс-служба Укрзализныци, инцидент произошел в воскресенье, 14 октября.
Отмечается, что пассажир сел в поезд на станции Глобино и следовал до Устиновки. По просьбе пассажира проводник выбил ему билет на кассовом аппарате по заявленному маршруту, однако мужчина отказался оплатить проезд.
"По просьбе проводника оплатить проезд пассажир начал вести себя неадекватно – кричать и хамить. Поведение пассажира, нарушение речи и запах алкоголя указывали на то, что пассажир находился в нетрезвом состоянии. После вежливой просьбы железнодорожников оплатить проезд пассажир начал бить проводника в лицо, пока у последнего не пошла кровь из носа", – говорится в сообщении.
Травмированный проводник заявил обидчику, что вызовет полицию. На это тот побежал к тамбуру и на платформе Череваны выскочил из вагона. Постадавшему проводнику оказали первую помощь его коллеги и пассажиры. О случае уведомили полицию.
Задержка поезда в пути составила почти полтора часа. Проводника доставили в больницу.
"После осмотра пострадавшего медики поставили диагноз "закрытый перелом костей носа со смещением переносицы" и оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время пострадавший железнодорожник находится дома", – отметили в Укрзализныце.
Ранее в Киеве на одной из железнодорожных станций проводника ударило током в 36 тысяч вольт. У мужчины сгорела вся одежда и даже трусы, но он выжил.
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Источник: korrespondent.net
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