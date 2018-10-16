Под Киевом в результате ДТП погибли три человека

В Киевской области на трассе Киев - Ковель в результате ДТП погибли трое человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Отмечается, что сегодня, 16 октября, в 6.45 возле села Поташня грузовик Scania столкнулся с Volkswagen.

По предварительным данным, водитель Volkswagen выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате аварии 51-летний водитель и двое пассажиров авто Volkswagen от полученных травм погибли на месте аварии.

Сейчас на месте аварии работают следственно-оперативная группа, группа реагирования патрульной полиции Бородянского отделения полиции, работники следственного управления полиции области и медики.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства ДТП и личные данные других участников дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что на дорогах Украины за сутки погибли 18 человек.

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Источник: korrespondent.net