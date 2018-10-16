Лента RSS
Подписаться на ленту
16 октября 2018, вторник, 13:02
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,46
16. 10. 2018

Часть Венесуэлы осталась без света

Ряд штатов Венесуэлы в понедельник, 16 октября, остался без электроснабжения из-за крупной аварии на одной из электростанций. Об этом сообщил министр электроэнергетики Боливарианской Республики Луис Мотта в Instagram.

"По причине взрыва и возникшего в результате него пожара на электростанции Ла-Ареноса существуют нарушения в обслуживании электричеством юго-запада страны".

Министр отметил, что замена оборудования может занять несколько суток, однако пообещал восстановление электроснабжения втечение нескольких часов.

Он также добавил, что замена оборудования начнется, как только пожарные закончат тушение и разрешат въезд технических бригад на место происшествия.

По данным министра, по состоянию на 23:11 по местному времени (06:13 по Киеву) поставки электроэнергии уже были частично восстановлены в штатах Карабобо и Арагуа. Вместе с тем Мотта опроверг сообщения об отсутствии света в столице страны.

В то же время азета ElUniversalранее сообщила об отсутствии электричества в 14 из 23 штатов Венесуэлы, а также в Каракасе и его пригородах.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле подозреваемый в покушении на президента Мадуро оппозиционный политик погиб после задержания.

Как сообщал Корреспондент.net, в августе во время военного парада в Каракасе произошла попытка покушения на президента Венесуэлы.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Понял, что если дело Кокорина-Мамаева дотащат до суда, то мы впервые увидим живую иллюстрацию шутки, что «стороны приступили к прениям, суд заслушал доводы прокурора, защитника, полузащитника и нападающего»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.