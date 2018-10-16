Часть Венесуэлы осталась без света

Ряд штатов Венесуэлы в понедельник, 16 октября, остался без электроснабжения из-за крупной аварии на одной из электростанций. Об этом сообщил министр электроэнергетики Боливарианской Республики Луис Мотта в Instagram.

"По причине взрыва и возникшего в результате него пожара на электростанции Ла-Ареноса существуют нарушения в обслуживании электричеством юго-запада страны".

Министр отметил, что замена оборудования может занять несколько суток, однако пообещал восстановление электроснабжения втечение нескольких часов.

Он также добавил, что замена оборудования начнется, как только пожарные закончат тушение и разрешат въезд технических бригад на место происшествия.

По данным министра, по состоянию на 23:11 по местному времени (06:13 по Киеву) поставки электроэнергии уже были частично восстановлены в штатах Карабобо и Арагуа. Вместе с тем Мотта опроверг сообщения об отсутствии света в столице страны.

В то же время азета ElUniversalранее сообщила об отсутствии электричества в 14 из 23 штатов Венесуэлы, а также в Каракасе и его пригородах.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле подозреваемый в покушении на президента Мадуро оппозиционный политик погиб после задержания.

Как сообщал Корреспондент.net , в августе во время военного парада в Каракасе произошла попытка покушения на президента Венесуэлы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net