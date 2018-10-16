Ярош объявил об отводе батальонов из Донбасса

Народный депутат Дмитрий Ярош, который является командующим Украинской добровольческой армии, заявил об отводе двух батальонов УДА с передовой на Донбассе, чтобы начать подготовку отрядов территориальной обороны во всех областях Украины. Об этом он объявил во время выступления в Днепре, сообщает издание Днепроград.

"В этот день (14 октября - ред.) я объявляю о том, что 5 и 8 отдельные батальоны УДА выходят с передовой, но мы не выходим из войны. Пока продолжается война, мы будем участвовать в ней. Сегодня самое главное задание для УДА - это построение территориальных отрядов обороны, которые имели бы четкий функционал", - отметил Ярош.

По его словам, задание отрядов будет заключаться в подготовке движения сопротивления в каждой области. Кроме этого, территориальные подразделения должны объединить участников боевых действий, которых теперь всеми способами разделяют заинтересованные люди.

"Мы видим как после "дембеля" начинают "дерибанить" участников боевых действий. Мы имеем огромное количество АТОшных организаций, что приводит к распылению потенциала, который реально может быть важнейшим для Украины в настоящее время. Задание УДА - собрать всех, кто воевал, в единый ударный кулак", - добавил Ярош.

Также Ярош отметил, что не верит в дипломатическое разрешение конфликта на Донбассе и видит лишь силовой способ освобождения оккупированных территорий.

Отметим, ранее Ярош и командующий объединенных сил Сергей Наев обсудили вопрос участия бойцов УДА в рядах Вооруженных сил Украины при условии заключения контракта.

Напомним, 11 ноября 2015 года Ярош снял с себя полномочия руководителя Правого сектора, отказавшись быть "свадебным генералом".

28 декабря Ярош заявил о выходе его команды из Правого сектора и намерении создать новое общественно-политическое движение.

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Источник: korrespondent.net