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16. 10. 2018

Макрон провел перестановки в правительстве Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон сменил руководителей МВД, министерства сельского хозяйства, министерства культуры и министерства территориального единства. Об этом сообщает Le Figaro во вторник, 16 октября.

Главой МВД стал Кристоф Кастанер вместо Жерара Коллона, который подал в отставку еще в начале октября. Ранее Кастанер занимал пост госсекретаря по связям с парламентом.

Дидье Гийом заменит Стефана Траверта на посту министра сельского хозяйства. Ранее он возглавлял Социалистическую партию в сенате Франции.

Жаклин Гуро стал новым министром территориального единства вместо Жака Мезара. С июня 2017 года Гуро занимала должность министра при главе МВД Франции.

Лидер партии Агир Франк Ристер заменит в Минкультуры Франсуа Ниссену.

В администрации Макрона объяснили перестановки в правительстве желанием создать "новую команду со вторым дыханием, политический мандат которой останется неизменным".

Ранее правительство Франции подготовило план по борьбе с бедностью. На поддержку детей, молодежи и бедных власти страны намерены выделить более восьми миллиардов евро за четыре года.

Напомним, в августе рейтинг популярности Макрона среди избирателей снизился до 34%, что является самой низкой оценкой с начала его пребывания на посту президента.

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Источник: korrespondent.net

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