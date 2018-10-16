Кучму в Минске временно заменит советник Порошенко

На переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе во вторник, 16 октября, в Минске Украину представляет советник президента Руслан Демченко. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко, передает Интерфакс-Украина.
"Сегодня проходит заседание Трехсторонней контактной группы, а также рабочих подгрупп в Минске. Сегодня Украину во время этого заседания представляет дипломат и советник президента Руслан Демченко", - сообщила Геращенко.
Она также отметила, что президент Петр Порошенко позже назначит представителя Украины в ТКГ в связи с оставлением этого поста вторым президентом страны Леонидом Кучмой.
"Именно президент Украины и должен объявить эту фамилию. И 100% это будет патриотичный, профессиональный человек, который будет достойно представлять позицию Украины в Минске", - добавила Геращенко.
Напомним, во вторник, 2 октября, стало известно, что Кучма вышел из состава переговорной группы в Минске.
Сам Кучма считает, что его преемником может стать именно Демченко.
Отметим, Руслан Демченко является советником президента, также экс-представителем Украины в Трехсторонней контактной группе.
В 2010-2014 годах Демченко был заместителем министра иностранных дел Украины. В 1992-1996 годах был вторым секретарем посольства Украины в США, в 2000-2005 годах – консулом Украины в Стамбуле, затем послом Украины в Сербии и Черногории.
В конце 90-х был заместителем руководителя управления администрации президента Кучмы, в 2006-2010 годах возглавлял Офис третьего президента Виктора Ющенко.
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Источник: korrespondent.net
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