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16. 10. 2018

В Брюсселе пройдет заседание комиссии Украина-НАТО

В Брюсселе на среду, 17 октября, запланировано очередное заседание комиссии Украина-НАТО. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

Отмечается, что в заседании при участии генсека НАТО Йенса Столтенберга с украинской стороны примут участие глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко и глава МинВОТ Вадим Черныш.

"В рамках заседания комиссии Вадим Черныш обозначит текущую гуманитарную ситуацию в Донбассе, текущую ситуацию по восстановлению критически важной инфраструктуры и последствиям агрессии Российской Федерации на востоке Украины", - сказано в сообщении.

Также в заседании комиссии будут участвовать 29 послов стран-участниц НАТО.

В то же время в Венгрии пообещали продолжать блокировать комиссию Украина-НАТО.

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Источник: korrespondent.net

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