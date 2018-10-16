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16. 10. 2018

В США разыскивают тысячу человек, пропавших после урагана Майкл

В США количество жертв урагана Майкл возросло до 19. Еще более тысячи человек пропали без вести. Об этом во вторник, 16 октября, сообщает агентство Reuters.

"По меньшей мере 19 человек погибли в четырех штатах из-за урагана Майкл", - говорится в сообщении.

Во Флориде спасатели и волонтеры ищут более тысячи пропавших без вести людей. Кроме того, десятки тысяч людей остаются без света.

В понедельник президент США Дональд Трамп с супругой Меланией посетили пострадавшие от урагана районы, прибыв туда на вертолете.

Напомним, ураган Майкл достиг южного побережья США 8 октября. В тот момент ему было присвоена четвертая категория из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона, после этого ураган начал ослабевать. Майкл принес мощные ветры и проливные дожди, приведя к наводнениям и разрушениям в нескольких регионах на юго-востоке страны.

Как сообщалось, ущерб от урагана Майкл оценили в $10 миллиардов.

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Источник: korrespondent.net

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