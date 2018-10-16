В Раде оценили потери из-за пожара на арсеналах за два с половиной года

В Украине из-за пожаров на артиллерийских складах за два с половиной года было уничтожено боеприпасов на сумму около двух миллиардов долларов. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский.
"Информирую, что за последние 2,5 года, начиная со Сватово, заканчивая Ичней, уничтожение боеприпасов больше, чем на 2 миллиарда долларов. Официально информирую, что только в этом бюджете на 2019 год на дотации нашим аграрным баронам-миллиардерам заложено более 5 млрд гривен. А на бетонные хранилища опять ничего не заложено", - заявил Пашинский.
По его словам, вопрос будет также обсуждаться на комитете по вопросам нацбезопасности 17 октября, где будут отчитываться представители Минобороны и Генштаба о событиях в Ичне.
"Комитет будет завтра. Там будут проанализированы все вопросы, которые поднимались: и наличие боеприпасов, и состояние их хранения", - добавил нардеп.
Пашинский отметил, что в Украине нужно изменить систему хранения боеприпасов.
"Хочу просто напомнить, что в прошлом году у нас была Балаклея, была Калиновка. После этого комитет ВР по вопросам нацбезопасности разработал "методичку" того, что нужно сделать. Это все было передано руководству Минобороны и Генштаба. За год ничего сделано не было. Ситуация такова: как есть - не может дальше быть. Нам нужно в корне изменить систему хранения боеприпасов. Заклинаниями, что мы идем в НАТО, мы боеприпасы не сохраним", - добавил он.
Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что для усиления безопасности складов боеприпасов Украина может использовать ресурсы НАТО.
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Источник: korrespondent.net
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