Лента RSS
Подписаться на ленту
16 октября 2018, вторник, 14:50
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,45
16. 10. 2018

Из-за самоубийств и умышленных убийств погибли почти 900 военных - Матиос

С начала боевых действий на Донбассе из-за самоубийств и умышленных убийств погибли почти 900 военных. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, пишет 112 Украина во вторник, 16 октября.

По его словам, с 2014 по 2018 год в результате самоубийств, а также умышленных убийств погибли почти два полноценных батальона ВСУ.

Матиос подчеркнул, что основной причиной этого является посттравматический синдром.

Он отметил, что Военная прокуратура планирует перенять опыт Израиля, США, Канады и Великобритании, которые сталкивались с необходимостью пресечения негативных последствий этого синдрома.

Ранее Матиос сообщил, что в 2018 году в ВСУ еженедельно фиксируется по два самоубийства. Также, по его словам, с начала военных действий на Донбассе еженедельно совершали самоубийство два-три украинских военнослужащих.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Понял, что если дело Кокорина-Мамаева дотащат до суда, то мы впервые увидим живую иллюстрацию шутки, что «стороны приступили к прениям, суд заслушал доводы прокурора, защитника, полузащитника и нападающего»

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Запрет на купание в водоемах

А вы соблюдаете запреты на купание в водоемах?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.