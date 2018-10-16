Из-за самоубийств и умышленных убийств погибли почти 900 военных - Матиос

С начала боевых действий на Донбассе из-за самоубийств и умышленных убийств погибли почти 900 военных. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, пишет 112 Украина во вторник, 16 октября.

По его словам, с 2014 по 2018 год в результате самоубийств, а также умышленных убийств погибли почти два полноценных батальона ВСУ.

Матиос подчеркнул, что основной причиной этого является посттравматический синдром.

Он отметил, что Военная прокуратура планирует перенять опыт Израиля, США, Канады и Великобритании, которые сталкивались с необходимостью пресечения негативных последствий этого синдрома.

Ранее Матиос сообщил, что в 2018 году в ВСУ еженедельно фиксируется по два самоубийства. Также, по его словам, с начала военных действий на Донбассе еженедельно совершали самоубийство два-три украинских военнослужащих.

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Источник: korrespondent.net