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16. 10. 2018

Обвиняемых по делам о взрывах на артскладах нет - Луценко

В уголовных делах о взрывах на складах с боеприпасами пока нет обвиняемых. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, пишет РБК-Украина во вторник, 16 октября.

По его словам, причиной является проведение большого количества экспертиз для выяснения причин возникновения пожаров на артскладах, которые тянутся больше года в каждом из случаев.

Луценко отметил, что следствие считает основной версией взрыва в Харьковской области диверсию путем беспилотного летательного аппарата, который сбросил термобарические заряды.

"Масса экспертиз по этому поводу подтверждает эту точку зрения", - добавил генпрокурор.

По его словам, основной версией пожара в Калиновке также является диверсия.

"Основной версией в Калиновке является диверсионная группа, а также ненадлежащее отношение к служебным обязанностям тех, кто должен был остановить посягательства на подрыв. Такая же ситуация со складами в Черниговской области. Основной версией является диверсионный отряд, а также вероятное небрежное отношение руководства военной базы к выполнению своих служебных обязанностей", - добавил Луценко.

Генпрокурор отметил, что по всем делам по пожарам на артскладах необходимо провести экспертизы.

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Источник: korrespondent.net

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